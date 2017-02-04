Чертов Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертов Николай Матвеевич

Чертов Николай Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1928

Дата смерти

04.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928

Отец: Чертов Матвей Николаевич

Мать: Чертова Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.03.1953

Сын: Чертов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чёртова Анна Сергеевна

Терский, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.06.1963

Дочь: Панина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Чёртова Анна Сергеевна

Терский, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добросельская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Чёртова Анна Сергеевна

Смерть
04.02.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close