Чертов Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1928
Дата смерти04.02.2017
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928
Рождение ребёнка
21.03.1953
Сын: Чертов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чёртова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.06.1963
Дочь: Панина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Чёртова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добросельская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Чёртова Анна Сергеевна
Смерть
04.02.2017