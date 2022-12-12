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Панина (Чертова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Терский, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

13.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1963

Отец: Чертов Николай Матвеевич

Мать: Чёртова Анна Сергеевна

Терский, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
22.11.1981

Муж: Дерябин Петр Николаевич

Терский, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.06.1982

Сын: Дерябин Константин Петрович

Отец ребёнка: Дерябин Петр Николаевич

Терский, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.10.1986

Дочь: Ляпина Мария Александрова

Отец ребёнка: Панин Александр Викторович

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
06.12.1986

Муж: Панин Александр Викторович

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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