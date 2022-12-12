Панина (Чертова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1963
Отец: Чертов Николай Матвеевич
Мать: Чёртова Анна Сергеевна
Бракосочетание
22.11.1981
Рождение ребёнка
04.06.1982
Сын: Дерябин Константин Петрович
Отец ребёнка: Дерябин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1986
Дочь: Ляпина Мария Александрова
Отец ребёнка: Панин Александр Викторович
Бракосочетание
06.12.1986