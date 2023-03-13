Кокушкина Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Кокушкина Пелагея
Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.01.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Кокушкина Дарья
Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Кокушкина Ольга
Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.09.1915
Сын: Кокушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.05.1918
Дочь: Кокушкина Елена
Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокушкинъ Степанъ