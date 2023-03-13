Кокушкина Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Мария Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Кокушкина Пелагея

Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Кокушкина Дарья

Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Кокушкина Ольга

Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: Кокушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1918

Дочь: Кокушкина Елена

Отец ребёнка: Кокушкинъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкинъ Степанъ

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