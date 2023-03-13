Кокушкинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкинъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Кокушкина Пелагея

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Кокушкина Дарья

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Кокушкина Ольга

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: Кокушкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1918

Дочь: Кокушкина Елена

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокушкина Мария Семенова

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