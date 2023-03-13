Кокушкинъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Кокушкина Пелагея
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова
Рождение ребёнка
23.01.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Кокушкина Дарья
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Кокушкина Ольга
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова
Рождение ребёнка
25.09.1915
Сын: Кокушкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова
Рождение ребёнка
15.05.1918
Дочь: Кокушкина Елена
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокушкина Мария Семенова