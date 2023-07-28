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Бобровский Афанасий Харитонович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1738

Дата смерти

01.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Бобровский Харитон Ефимович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: Ревизская сказка за 1745 год, село Ломовое, Козловский уезд (РГАДА, ф.350, оп.2, д.1403, л.699об., №24430)
Рождение ребёнка
09.11.1759

Дочь: Бобровская Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: Бобровская Фекла Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1759

Жена: Бобровская Фекла Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1759 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Слободской стан, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Бобровская Василиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Бобровская Фекла Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.10.1764

Дочь: Бобровская Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Бобровская Фекла Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бобровский Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: ревизская сказка за 1782 год, село Ломовое, Раненбургский уезд, Рязанское наместничество
Рождение ребёнка
1778

Сын: Бобровский Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бобровская Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бобровская Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Мавра Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
01.03.1810
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №8, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Раненбургская округа, Рязанская губерния