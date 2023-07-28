Бобровский Афанасий Харитонович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти01.03.1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Бобровский Харитон Ефимович
Мать: не указана
Рождение: Ревизская сказка за 1745 год, село Ломовое, Козловский уезд (РГАДА, ф.350, оп.2, д.1403, л.699об., №24430)
Рождение ребёнка
09.11.1759
Дочь: Бобровская Матрена Афанасьевна
Мать ребёнка: Бобровская Фекла Андреевна
Бракосочетание
1759
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1759 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Слободской стан, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Бобровская Василиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Бобровская Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1764
Дочь: Бобровская Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Бобровская Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бобровский Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна
Рождение: ревизская сказка за 1782 год, село Ломовое, Раненбургский уезд, Рязанское наместничество
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бобровский Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бобровская Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бобровская Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Бобровская Мавра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1810
Смерть: запись о смерти №8, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Раненбургская округа, Рязанская губерния