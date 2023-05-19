Бобровская Мавра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бобровский Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович
Рождение: ревизская сказка за 1782 год, село Ломовое, Раненбургский уезд, Рязанское наместничество
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бобровский Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бобровская Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бобровская Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно