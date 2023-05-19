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Бобровская Мавра Сергеевна

Место рождения

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бобровский Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: ревизская сказка за 1782 год, село Ломовое, Раненбургский уезд, Рязанское наместничество
Рождение ребёнка
1778

Сын: Бобровский Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бобровская Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бобровская Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Бобровский Афанасий Харитонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Афанасий Харитонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно