Чхан (Тышлек) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхан (Тышлек) Мария Кузьминична

Место рождения

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Мать: Тышлек Гагуц Евдокия

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чхан Григорий Гаврилович

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чхан Григорий Гаврилович

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чхан Григорий Гаврилович

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чхан Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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