Чхан (Тышлек) Мария Кузьминична
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно