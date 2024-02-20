Тышлек Гагуц (Дружок) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Гагуц (Дружок) Евдокия

Тышлек Гагуц (Дружок) Евдокия

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тышлек Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тышлек Юрий Кузьмич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Липа Кузьминична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Чхан Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
1937

Сын: Тышлек Гагуц Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
с Кр поляна Донецкой обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close