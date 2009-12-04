Маскаева (Резник) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маскаева (Резник) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1939

Дата смерти

04.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1963

Сын: Маскаев Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Маскаев Юрий Степанович

Рождение ребёнка
28.04.1965

Сын: Маскаев Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Маскаев Юрий Степанович

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маскаев Юрий Степанович

Смерть
04.12.2009
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