Маскаева (Резник) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1939
Дата смерти04.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1963
Отец ребёнка: Маскаев Юрий Степанович
Рождение ребёнка
28.04.1965
Сын: Маскаев Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Маскаев Юрий Степанович
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2009