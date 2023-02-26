Евдокия Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Ефим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Аким Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1793
Сын: Леон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
д.Дуброва СтаринаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1795
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
д.Дуброва Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1801
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Мина Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно