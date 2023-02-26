Евдокия Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Ефим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Аким Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1793

Сын: Леон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

д.Дуброва СтаринаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1795

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

д.Дуброва Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1801

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Мина Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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