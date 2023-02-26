Ефим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Михайлов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1775 г.р.

Мать

До 1775 г.р.

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Михаил Гаврилов

Мать: Евдокия Лаврентиева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1801

Сын: Павел Ефимов

Мать ребёнка: Стефанида Филиппова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Филиппова

Смерть
Неизвестно
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