Ефим Михайлов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: Михаил Гаврилов
Мать: Евдокия Лаврентиева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1801
Сын: Павел Ефимов
Мать ребёнка: Стефанида Филиппова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Филиппова
Смерть
Неизвестно