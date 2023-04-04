Бахметев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1786 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Бахметев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Бахметьева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахметьева Екатерина Андреевна

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