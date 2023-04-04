Бахметев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бахметев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Бахметьева Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахметьева Екатерина Андреевна