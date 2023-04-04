Бахметьева (Жукова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бахметев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Бахметев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахметев Николай Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Липяги, Спасский муниципальный район, Пензенская область