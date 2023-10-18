Колесникова (Дворянчикова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Дворянчикова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дворянчиков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Колесников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Иванович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Емельянова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Колесников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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