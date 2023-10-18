Колесникова (Дворянчикова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Дворянчиков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Колесников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Колесников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Емельянова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Колесников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колесников Василий Иванович
Смерть
Неизвестно