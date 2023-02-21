(Крахмалева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крахмалева) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крахмалев Иван Архипович

Мать: Крохмалева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарченко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Захарченко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Иван

Отец ребёнка: Захарченко Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарченко Василий Григорьевич

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