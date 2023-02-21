(Крахмалева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крахмалев Иван Архипович
Мать: Крохмалева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Захарченко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Иван
Отец ребёнка: Захарченко Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно