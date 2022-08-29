Захарченко Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Крахмалева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Захарченко) Дочь

Мать ребёнка: (Крахмалева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Иван

Мать ребёнка: (Крахмалева) Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Крахмалева) Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно

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