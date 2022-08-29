Захарченко Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Захарченко) Дочь
Мать ребёнка: (Крахмалева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Иван
Мать ребёнка: (Крахмалева) Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно