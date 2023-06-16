Никитина Ксения Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1905
Дата смерти30.04.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905
Рождение ребёнка
05.08.1946
Сын: Никитин Владислав Филиппович
Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1986