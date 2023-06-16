Никитина Ксения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Ксения Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1905

Дата смерти

30.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905

Отец: Старых Матвей Андреевич

Мать: Старых Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
05.08.1946

Сын: Никитин Владислав Филиппович

Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Никитин Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Филипп Иванович

Смерть
30.04.1986