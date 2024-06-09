Аверкиев Анатолий Анатольевич 16.02.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аверкиев Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1994

Сын: Аверкиев Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Аверкиева (Щёголева) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
11.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверкиева (Щёголева) Татьяна Юрьевна

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край

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