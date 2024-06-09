Аверкиев Анатолий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1994
Сын: Аверкиев Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Аверкиева (Щёголева) Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
11.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверкиева (Щёголева) Татьяна Юрьевна