рабочий посёлок Яйва, рабочий посёлок Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Яйва

Александровский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Александровск
346019Яйвараб.посёлок59°19'00"57°16'00"O-40-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Александровский муниципальный район, Яйвинское городское поселение
57605158051рп Яйварабочий поселок
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