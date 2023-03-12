Бакуринская (Комаровская) Елена (Ольга) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Бакуринский Александр Петрович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бакуринский Александр Петрович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бакуринский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Бакуринский Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно