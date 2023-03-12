Бакуринская (Комаровская) Елена (Ольга) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакуринская (Комаровская) Елена (Ольга) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Комаровский Николай Михайлович

Мать: Комаровская Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Бакуринский Александр Петрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бакуринский Александр Петрович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бакуринский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Бакуринский Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакуринский Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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