Грамотин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрамотин Яков Иванович

Грамотин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

21.05.1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грамотин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.05.1738
Рязаново, Каблуковская волость, Краснинский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close