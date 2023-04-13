Грамотин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смерти21.05.1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.05.1738
Рязаново, Каблуковская волость, Краснинский уезд