Толокова (Шарова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толокова (Шарова) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1950

Дата смерти

13.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1970

Дочь: Королева Лариса Александровна

Отец ребёнка: Шаров Александр

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.07.1981

Дочь: Зернова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
13.10.2015