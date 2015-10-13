Толокова (Шарова) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1950
Дата смерти13.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1970
Дочь: Королева Лариса Александровна
Отец ребёнка: Шаров Александр
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.07.1981
Дочь: Зернова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
13.10.2015