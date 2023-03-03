Кабина Мария Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.
Сын: Кабин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
22.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович
ГАНО 480-7-89 Есть сестра-близнец
Рождение ребёнка
22.10.1911 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович
ГАНО 480-7-89 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.06.1918 ст.
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно