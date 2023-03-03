Кабина Мария Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабина Мария Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.

Сын: Кабин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
22.10.1911 ст.

Сын: Кабин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Есть сестра-близнец
Рождение ребёнка
22.10.1911 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.06.1918 ст.

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Кабин Николай Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабин Николай Егорович

Смерть
Неизвестно
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