Гулина Федосья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Федосья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Гулинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1787

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулинъ Алексей

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