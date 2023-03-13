Гулина Федосья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гулинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
21.05.1787
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулинъ Алексей