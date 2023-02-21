Пономарева Домника Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Пономарев Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Пономарева Юстина Иудовна
Отец ребёнка: Пономарев Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1795 ст.
Отец ребёнка: Пономарев Иуда Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно