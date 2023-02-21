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Пономарева Домника Севастьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Пономарев Иван Иудович

Отец ребёнка: Пономарев Иуда Кондратьевич

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Пономарева Юстина Иудовна

Отец ребёнка: Пономарев Иуда Кондратьевич

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Пономарев Елисей Иудович

Отец ребёнка: Пономарев Иуда Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иуда Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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