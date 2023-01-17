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Пономарев Иуда Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Пономарев Кондратий Иванович

Мать: Пономарева Марина Ивановна

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Пономарев Иван Иудович

Мать ребёнка: Пономарева Домника Севастьянова

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Пономарева Юстина Иудовна

Мать ребёнка: Пономарева Домника Севастьянова

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Пономарев Елисей Иудович

Мать ребёнка: Пономарева Домника Севастьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Домника Севастьянова

Смерть
Неизвестно
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