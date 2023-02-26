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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

1830 г.р.
1836 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1830

Дочь: ?

Мать ребёнка: Zofia

Рождение ребёнка
1836

Дочь: ?

Мать ребёнка: Zofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zofia

Работа или профессия
Неизвестно
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