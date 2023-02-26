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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: ?

Мать: Zofia

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