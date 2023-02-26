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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1830
Дата смерти
04.10.1860
Пол
Женский
Отец
?
1803 г.р.
Мать
(Pułaska) Zofia
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1830
Отец:
?
Мать:
Zofia
Смерть
04.10.1860
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