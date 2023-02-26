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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1830

Дата смерти

04.10.1860

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
16.09.1830

Отец: ?

Мать: Zofia

Смерть
04.10.1860
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