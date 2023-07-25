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Цыганок Ефрем Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Цыганок Иван Васильевич

Мать: Цыганок Стефанида

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Савенко Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Цыганок Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинковская Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Цыганок Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганок Анна Степановна

Смерть
Неизвестно