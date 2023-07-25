Цыганок Ефрем Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Цыганок Иван Васильевич
Мать: Цыганок Стефанида
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Савенко Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Цыганок Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинковская Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Цыганок Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганок Анна Степановна
Смерть
Неизвестно