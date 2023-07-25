Цыганок Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Цыганок Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Цыганок Стефанида
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Цыганок Стефанида
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Цыганок Стефанида
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Цыганок Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганок Стефанида
Смерть
Неизвестно