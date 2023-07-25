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Цыганок Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Цыганок Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Цыганок Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Цыганок Стефанида

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Цыганок Стефанида

Рождение ребёнка
1856

Сын: Цыганок Тихон Иванович

Мать ребёнка: Цыганок Стефанида

Рождение ребёнка
1861

Сын: Цыганок Яков Иванович

Мать ребёнка: Цыганок Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганок Стефанида

Смерть
Неизвестно
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