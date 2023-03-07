Валявинъ Николай
Место рождения
Дата рождения04.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1869
Отец: Валявинъ Леонтій
Мать: Валявина Елизавѣта
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Валявина Зинаида
Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева
Рождение ребёнка
02.01.1906
Сын: Валявинъ Иванъ
Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева
Рождение ребёнка
20.03.1908
Сын: Валявинъ Василий
Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева
Рождение ребёнка
31.08.1913
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно