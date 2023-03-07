Валявинъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалявинъ Николай

Валявинъ Николай

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1869

Отец: Валявинъ Леонтій

Мать: Валявина Елизавѣта

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Валявина Зинаида

Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1906

Сын: Валявинъ Иванъ

Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1908

Сын: Валявинъ Василий

Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1913

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Валявина Василиса Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Василиса Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close