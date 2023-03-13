Валявина Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Валявина Зинаида
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
02.01.1906
Сын: Валявинъ Иванъ
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
20.03.1908
Сын: Валявинъ Василий
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
31.08.1913
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Николай