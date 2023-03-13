Валявина Василиса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина Василиса Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Валявина Зинаида

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1906

Сын: Валявинъ Иванъ

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1908

Сын: Валявинъ Василий

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1913

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Николай

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