Старухин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Старухин Иван
Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старухин ?
Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грушетская Любовь
Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Зинаида
Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлева Евдокия
Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична
Смерть
Неизвестно