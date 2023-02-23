Старухин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старухин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Старухин Иван

Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старухин ?

Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грушетская Любовь

Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Зинаида

Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлева Евдокия

Мать ребёнка: Старухина Наталья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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