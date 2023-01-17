Толкачев Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачев Тимофей Семенович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Толкачев Семен-старший Илларионович

Мать: Толкачева Марфа

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Толкачева Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Толкачева Наталья Никитична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Толкачева Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Толкачева Наталья Никитична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Толкачев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Толкачева Наталья Никитична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Наталья Никитична

Смерть
Неизвестно
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