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Пётр Прокопов

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1799

Жена: Наталия (Анастасия Ганеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1802

Сын: Артамон Петров

Мать ребёнка: Наталия (Анастасия Ганеева)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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