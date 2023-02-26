Пётр Прокопов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.05.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1802
Сын: Артамон Петров
Мать ребёнка: Наталия (Анастасия Ганеева)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно