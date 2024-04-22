Добрынин Прокопий Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынин Прокопий Агафонович

Добрынин Прокопий Агафонович

Место рождения

Нильма-Губа, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нильма-Губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1863

Сын: Добрынин Матфей Прокопьевич

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Нильма-Губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1865

Сын: Добрынин Фаддей Прокопьевич

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Нильма-Губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1868

Дочь: Добрынина Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Нильма-Губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1871

Сын: Добрынин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Нильма-Губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1875

Сын: Добрынин Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1878

Дочь: Добрынина Дарья Прокопьевна

Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close