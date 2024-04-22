Добрынин Прокопий Агафонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1863
Сын: Добрынин Матфей Прокопьевич
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.08.1865
Сын: Добрынин Фаддей Прокопьевич
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.07.1868
Дочь: Добрынина Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.07.1871
Сын: Добрынин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.08.1875
Сын: Добрынин Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.03.1878
Дочь: Добрынина Дарья Прокопьевна
Мать ребёнка: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Место жительства
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно