деревня Нильма-Губа, деревня Нильма-Губа, Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Нильма-Губа

Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Кемский уезд, Кестенгская волость
Нильма-губадер.Кестенгскогооз. Топозеро82016Кестенгскому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Кемский уезд
373Нильма-Губа (Нильма-Лыхте), д.при оз. Топозеро.16216331116
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