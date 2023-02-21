Balzer Rita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Balzer Rita

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Balzer Viktor

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Balzer Viktor

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Balzer Viktor

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Balzer Jakob

Отец ребёнка: Balzer Viktor

Смерть
Неизвестно
Lippstadt
Похороны
Неизвестно
Lippstadt
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