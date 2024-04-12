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Беркасов Леонид Иванович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953

Отец: Беркасов Иван - Иоанн Прокопьевич

Мать: Беркасова Раиса Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
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