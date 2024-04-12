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Беркасов Леонид Иванович
Беркасов Леонид Иванович
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Древо
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
Около 1953
Пол
Мужской
Отец
Беркасов Иван - Иоанн Прокопьевич
Вычислено 1925 г.р.
Мать
Беркасова (Дозморова) Раиса Павловна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953
Отец:
Беркасов Иван - Иоанн Прокопьевич
Мать:
Беркасова Раиса Павловна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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