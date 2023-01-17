Евстафьев (Климова) Лариса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьев (Климова) Лариса Васильевна

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Место рождения

Вараш, Рівненська область

Дата рождения

17.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Вараш, Рівненська область
Рождение ребёнка
26.10.2003

Сын: Ленков Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.2015

Дочь: Евстафьева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Ефставьев Вадим Иванович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
08.05.2017

Сын: Евстафьев Андрей Вадимович

Отец ребёнка: Ефставьев Вадим Иванович

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефставьев Вадим Иванович

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