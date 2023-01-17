Евстафьев (Климова) Лариса Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.2003
Сын: Ленков Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.06.2015
Дочь: Евстафьева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Ефставьев Вадим Иванович
Рождение ребёнка
08.05.2017
Сын: Евстафьев Андрей Вадимович
Отец ребёнка: Ефставьев Вадим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно