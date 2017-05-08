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Евстафьев Андрей Вадимович
Евстафьев Андрей Вадимович
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Место рождения
Киев
, Киевский уезд
Дата рождения
08.05.2017
Пол
Мужской
Отец
Ефставьев Вадим Иванович
1976 г.р.
Мать
Евстафьев (Климова) Лариса Васильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2017
Отец:
Ефставьев Вадим Иванович
Мать:
Евстафьев Лариса Васильевна
Киев
, Киевский уезд
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