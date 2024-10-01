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Бутаков Павел Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1663 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1663 ст.

Отец: Бутаков Григорий

Мать: Бутакова жена Григория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова мать Федора

Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.

Сын: Бутаков Федор Павлов

Мать ребёнка: Бутакова мать Федора

Рождение ребёнка
Около 1685 ст.

Сын: Бутаков Прокопий Павлов

Мать ребёнка: Бутакова мать Федора

Рождение ребёнка
Около 1687 ст.

Сын: Бутаков Семен Павлов

Мать ребёнка: Бутакова мать Федора

Смерть
Неизвестно

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