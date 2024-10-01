Бутаков Павел Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1663 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1663 ст.
Отец: Бутаков Григорий
Мать: Бутакова жена Григория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова мать Федора
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.
Сын: Бутаков Федор Павлов
Мать ребёнка: Бутакова мать Федора
Рождение ребёнка
Около 1685 ст.
Мать ребёнка: Бутакова мать Федора
Рождение ребёнка
Около 1687 ст.
Сын: Бутаков Семен Павлов
Мать ребёнка: Бутакова мать Федора
Смерть
Неизвестно