Бутакова мать Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова мать Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1663 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Павел Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.

Сын: Бутаков Федор Павлов

Отец ребёнка: Бутаков Павел Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1685 ст.

Сын: Бутаков Прокопий Павлов

Отец ребёнка: Бутаков Павел Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1687 ст.

Сын: Бутаков Семен Павлов

Отец ребёнка: Бутаков Павел Григорьев

Смерть
Неизвестно

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