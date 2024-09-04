Бутакова мать Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.
Сын: Бутаков Федор Павлов
Отец ребёнка: Бутаков Павел Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1685 ст.
Отец ребёнка: Бутаков Павел Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1687 ст.
Сын: Бутаков Семен Павлов
Отец ребёнка: Бутаков Павел Григорьев
Смерть
Неизвестно