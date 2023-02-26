Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Гаврилова

Анна Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Агрипина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1795

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1799

Сын: Яков Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1802

Сын: Афанасий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1803

Дочь: Феврония Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close