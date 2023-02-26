Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Агрипина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Рождение ребёнка
01.01.1795
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Рождение ребёнка
24.11.1799
Сын: Яков Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Рождение ребёнка
05.07.1802
Сын: Афанасий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Рождение ребёнка
28.06.1803
Дочь: Феврония Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Смерть
Неизвестно