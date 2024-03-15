Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.?
Дочь: Хайсанова Ангелина Фёдоровна
Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайсанов Аркадий Фёдорович
Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайсанов Вениамин Фёдорович
Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайсанова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайсанова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайсанов Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайсанова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич
Смерть
Неизвестно