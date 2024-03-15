Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.?

Дочь: Хайсанова Ангелина Фёдоровна

Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайсанов Аркадий Фёдорович

Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайсанов Вениамин Фёдорович

Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайсанова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайсанова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайсанов Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайсанова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Хайсанов Фёдор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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