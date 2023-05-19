Сляднева (Ставицкая) Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сляднева (Ставицкая) Александра Емельяновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1889

Отец: Ставицкий Емельян Гаврилович

Мать: Ставицкая Феодосия Никаноровна

Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Сляднев Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
03.04.1908

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Сляднев Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Сляднев Николай Антонович

Отец ребёнка: Сляднев Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
25.02.1912

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Сляднев Антон Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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