Сляднева (Ставицкая) Александра Емельяновна
Место рождения
Дата рождения19.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1889
Бракосочетание
11.02.1907
Рождение ребёнка
03.04.1908
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Сляднев Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Сляднев Николай Антонович
Отец ребёнка: Сляднев Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
25.02.1912
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Сляднев Антон Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно