Данила Ильинъ
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Емельяновъ Илья
Мать: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Попова Агафья
Мать ребёнка: Агафья Дмитрева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий
Мать ребёнка: Агафья Дмитрева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ельцова Настасья
Мать ребёнка: Агафья Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Дмитрева
Смерть
1794