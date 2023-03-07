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Данила Ильинъ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Емельяновъ Илья

Мать: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Попова Агафья

Мать ребёнка: Агафья Дмитрева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий

Мать ребёнка: Агафья Дмитрева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ельцова Настасья

Мать ребёнка: Агафья Дмитрева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Дмитрева

Смерть
1794
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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