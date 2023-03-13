Агафья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Попова Агафья
Отец ребёнка: Данила Ильинъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий
Отец ребёнка: Данила Ильинъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ельцова Настасья
Отец ребёнка: Данила Ильинъ
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Ильинъ