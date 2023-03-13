Агафья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Попова Агафья

Отец ребёнка: Данила Ильинъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий

Отец ребёнка: Данила Ильинъ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ельцова Настасья

Отец ребёнка: Данила Ильинъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Ильинъ

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