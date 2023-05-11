Емельяновъ Илья
Место рождения
Дата рождения1707
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Емельянъ Федотовъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Данила Ильинъ
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Ильинъ Федоръ
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Емельяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Емельяновъ Василий
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Емельяновъ Николай
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Емельяновъ Яковъ
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Емельяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Марья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Павлова