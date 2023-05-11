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Емельяновъ Илья

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1707

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Емельянъ Федотовъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Данила Ильинъ

Мать ребёнка: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ильинъ Федоръ

Мать ребёнка: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Емельяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Емельяновъ Василий

Мать ребёнка: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Емельяновъ Николай

Мать ребёнка: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Емельяновъ Яковъ

Мать ребёнка: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Емельяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Марья Павлова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Павлова

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